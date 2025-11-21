Tre volti dell’Ortigia tra i tedofori di Milano-Cortina 2026: la fiamma olimpica a Siracusa il 17 dicembre

Ci sarà anche un tocco di biancoverde nel grande viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i 10.001 tedofori selezionati per attraversare l’Italia portando con sé valori, emozioni e simboli della tradizione olimpica, figurano infatti tre protagonisti della storia dell’Ortigia Pallanuoto: Christian Napolitano, Stefano Tempesti e Barbara Bongiovanni.

Napolitano, storico capitano della formazione siracusana, rappresenterà non solo lo sport cittadino, ma un’intera carriera fondata su leadership e appartenenza. Al suo fianco ci sarà Stefano Tempesti, leggenda del “Settebello” e portiere che negli ultimi sei anni di attività ha difeso anche i pali della squadra biancoverde, contribuendo a pagine memorabili del club. A completare il trio, Barbara Bongiovanni, punto di riferimento negli anni d’oro dell’Ortigia femminile, con cui ha conquistato due Euro Cup e sfiorato lo scudetto in più occasioni.

Per i tre atleti la chiamata a far parte del percorso olimpico rappresenta un riconoscimento di straordinario valore sportivo e umano. Per la società siracusana, invece, è motivo di orgoglio vedere legati i propri colori a un evento planetario e ai suoi significati più profondi.

La fiamma olimpica arriverà a Siracusa il prossimo 17 dicembre, facendo tappa in Riva Nazario Sauro, nel cuore di Ortigia. Sarà un giorno di festa per la città, che potrà celebrare lo sport e applaudire tre dei suoi ambasciatori più illustri.