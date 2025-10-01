Tredici cani denutriti e senz’acqua in un’abitazione di Noto

A seguito di diverse segnalazioni da parte di alcuni cittadini, agenti della Polizia di Stato in servizio a Noto sono intervenuti in un’abitazione in pieno centro storico ove hanno trovato 13 cani di varia taglia in condizioni di totale degrado e sofferenza. Gli animali erano stati privati dell’acqua, denutriti e rinchiusi all’interno di una abitazione privata costituita da due vani di piccole dimensioni.

È stato subito contattato l’ufficio veterinario competente dell’Asl locale che ha provveduto a prendere in carico i cuccioli per le necessarie cure. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per aver inflitto ai cani, detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura, gravi sofferenze.

L’episodio, oltre a confermare l’importanza del controllo del territorio e la prontezza operativa delle Forze dell’Ordine, mette in luce l’impegno quotidiano della Polizia di Stato anche nella tutela degli animali e nella prevenzione dei reati contro di essi.