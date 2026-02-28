Treno del Ricordo a Siracusa, Musumeci: “I giovani conoscano la storia per non ripetere gli errori”

Si è fermato a Siracusa, al binario 1 della stazione ferroviaria, il viaggio del “Treno del Ricordo” 2026, progetto promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Quella di oggi rappresenta l’ultima tappa di un percorso partito da Trieste e attraversato tutta l’Italia con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica.

All’evento erano presenti il ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci e il Responsabile Unità Territoriale Catania di Rete Ferroviaria Italiana, Antonio Urso.

Il convoglio storico, messo a disposizione dalla Fondazione FS Italiane e dal Gruppo FS, è stato allestito come una vera e propria mostra itinerante. Al suo interno, i visitatori hanno potuto osservare contenuti multimediali e oggetti appartenuti agli esuli italiani, testimonianze dirette di una delle pagine più drammatiche del Novecento.

Nel corso della visita, il ministro Musumeci ha sottolineato l’importanza di tramandare la memoria alle nuove generazioni: “È giusto che i giovani conoscano la storia del loro Paese, sia nelle pagine più belle che in quelle più dolorose. Solo così si può evitare che gli errori del passato si ripetano”.

Il riferimento è alla tragedia vissuta dalle popolazioni del Nord-Est italiano, costrette ad abbandonare le proprie terre e diventare profughi. “È stata una delle pagine più tristi della nostra storia – ha aggiunto – e per troppo tempo è calato un silenzio su queste vicende. Il Treno del Ricordo serve proprio a restituire consapevolezza e dignità a quella memoria”.

Musumeci ha poi evidenziato il valore istituzionale dell’iniziativa, nata da una legge dello Stato condivisa trasversalmente dal Parlamento: “È uno dei rari momenti in cui maggioranza e opposizione si ritrovano unite. Sarebbe auspicabile che la memoria del passato fosse sempre condivisa, senza divisioni ideologiche”.

Infine, un messaggio rivolto ai giovani: “Per costruire il futuro bisogna conoscere il passato e comprendere il presente. Sono fiducioso che le nuove generazioni sapranno farlo con maggiore libertà e consapevolezza”