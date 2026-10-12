Trent’anni di Consulte studenti, il presidente di Siracusa Drago: “si riparte da scuola”

Attualità · la nota

Le Consulte provinciali degli studenti compiono trent’anni. Furono istituite nel 1996 con il decreto del presidente della Repubblica numero 567, e per il mondo studentesco l’anniversario è un traguardo importante di democrazia e partecipazione a scuola.

A spiegare il valore di questa ricorrenza è Alessandro Drago, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Siracusa e presidente della commissione Educazione civica del Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta. “I trent’anni delle Consulte dimostrano quanto sia importante la rappresentanza studentesca come organo istituzionale – dice – Non è solo uno spazio di dibattito scolastico, ma un presidio di democrazia, in cui i ragazzi imparano a difendere i propri diritti e a incidere concretamente sul territorio”

Di fronte al crescente disinteresse dei giovani per la politica, per Drago la risposta è proprio la rappresentanza. “L’allontanamento dei giovani dalla cosa pubblica è una realtà evidente, ma non è una condanna irreversibile – spiega – La risposta nasce dentro le scuole. Grazie alla Consulta e alla rappresentanza studentesca i ragazzi possono riscoprire il valore della partecipazione attiva e riavvicinarsi alla politica, intesa come cura del bene comune e cittadinanza consapevole”

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Infine, un invito alle istituzioni di ogni livello. “Chiediamo alle istituzioni politiche e scolastiche di starci accanto e di ascoltarci con continuità – conclude Drago – Solo rendendo gli studenti parte attiva delle decisioni potremo farli sentire davvero rappresentati, tutelati e protagonisti del cambiamento di cui la nostra società ha bisogno”