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Trent’anni di Consulte studenti, il presidente di Siracusa Drago: “si riparte da scuola”

di Oriana Gionfriddo ·
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alessandro DRAGO

Le Consulte provinciali degli studenti compiono trent’anni. Furono istituite nel 1996 con il decreto del presidente della Repubblica numero 567, e per il mondo studentesco l’anniversario è un traguardo importante di democrazia e partecipazione a scuola.

A spiegare il valore di questa ricorrenza è Alessandro Drago, presidente della Consulta provinciale degli studenti di Siracusa e presidente della commissione Educazione civica del Consiglio nazionale dei presidenti di Consulta. “I trent’anni delle Consulte dimostrano quanto sia importante la rappresentanza studentesca come organo istituzionale – dice – Non è solo uno spazio di dibattito scolastico, ma un presidio di democrazia, in cui i ragazzi imparano a difendere i propri diritti e a incidere concretamente sul territorio”

Di fronte al crescente disinteresse dei giovani per la politica, per Drago la risposta è proprio la rappresentanza. “L’allontanamento dei giovani dalla cosa pubblica è una realtà evidente, ma non è una condanna irreversibile – spiega – La risposta nasce dentro le scuole. Grazie alla Consulta e alla rappresentanza studentesca i ragazzi possono riscoprire il valore della partecipazione attiva e riavvicinarsi alla politica, intesa come cura del bene comune e cittadinanza consapevole”

Infine, un invito alle istituzioni di ogni livello. “Chiediamo alle istituzioni politiche e scolastiche di starci accanto e di ascoltarci con continuità – conclude Drago – Solo rendendo gli studenti parte attiva delle decisioni potremo farli sentire davvero rappresentati, tutelati e protagonisti del cambiamento di cui la nostra società ha bisogno”

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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