Trentennale di Architettura a Siracusa, mercoledì la presentazione

Mercoledì 17 dicembre 2025, alle 16:30, nell’Aula Magna di Palazzo Impellizzeri a Siracusa, si terrà la presentazione del Trentennale di Architettura a Siracusa, occasione che inaugura l’anno di celebrazioni dedicato ai trent’anni della presenza di Architettura dell’Università degli Studi di Catania nella città.

L’incontro prevede i saluti delle autorità accademiche e istituzionali e la presentazione del programma delle attività extra-didattiche del Trentennale a cura di Fausto Carmelo Nigrelli e Luigi Pellegrino. A seguire è prevista la lectio “Vitruvii Renovatio” tenuta dal Prof. Arch. Giuseppe Arcidiacono, ordinario di Progettazione Architettonica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

La giornata rappresenta l’avvio ufficiale delle iniziative che, nel corso dell’anno, racconteranno la storia, l’evoluzione e il ruolo della Scuola di Architettura di Siracusa nel territorio, coinvolgendo docenti, studenti, istituzioni e professionisti.