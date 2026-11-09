Tribunale di Siracusa, costituito il Comitato Unico di Garanzia per i lavoratori

Attualità · TRIBUNALE SIRACUSA

Costituito il Comitato Unico di Garanzia presso il Tribunale di Siracusa. L’organismo costituisce un presidio istituzionale a salvaguardia dei lavoratori contro mobbing e discriminazioni a garanzia delle pari opportunità. Ne ha dato comunicazione la Fp Cisl Ragusa Siracusa, organizzazione sindacale di categoria del pubblico impiego, attraverso il segretario generale Mauro Bonarrigo ed il segretario territoriale Andrea Milici.

“Si tratta di un risultato fortemente voluto dalla nostra categoria a tutela dei lavoratori – ha spiegato Andrea Milici, segretario territoriale della Cisl Fp al Tribunale che da anni segue l’attività sindacale della Cisl Fp presso il Tribunale -. Il traguardo raggiunto è il frutto di un impegno costante, portato avanti con serietà e senso di responsabilità al fianco dei colleghi. Il Cug non costituisce un mero adempimento formale, bensì una garanzia effettiva: da oggi nessun lavoratore dovrà più affrontare da solo situazioni di disagio. Auspichiamo ora che il Cug rappresenti uno strumento concreto a disposizione di tutto il personale. Un sincero apprezzamento va al dott. Fabrizio Biondini, responsabile Cug per la provincia di Siracusa, che rappresenterà la Cisl Fp in seno al Comitato per la determinazione con cui ha fortemente voluto che tali impegni trovassero concreta realizzazione”.

Biondini, nel corso degli anni, oltre a richiedere la nuova composizione del Comitato, si è fatto interprete delle esigenze dei lavoratori e dei colleghi, sollecitando l’istituzione di un punto di ascolto antiviolenza, del supporto dello psicologo aziendale del consigliere di parità. “Si tratta di obiettivi che, una volta conseguiti, consentiranno al lavoratore pubblico, una più piena consapevolezza del proprio ruolo al servizio della crescita del Paese”.

Rilevante soddisfazione è stata espressa anche dal segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo. “L’istituzione del Cug del Tribunale di Siracusa costituisce un passo importante per la tutela della dignità e del benessere di quanti operano nel palazzo di giustizia. Desidero rivolgere un grande plauso al gruppo dirigente, che con spirito di servizio si adopera costantemente per la tutela dei lavoratori anche attraverso l’attivazione di organismi come il Cug, richiamati dal contratto nazionale di categoria, e confermo l’impegno della Cisl Fp di vigilare affinchè il Comitato operi con efficacia nell’interesse di tutto il personale”.

La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha espresso il proprio ringraziamento al presidente del Tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo e al dirigente amministrativo Federico Siscaro, per la sensibilità istituzionale e la disponibilità dimostrate nell’adozione del provvedimento di costituzione del Comitato Unico di Garanzia.