Tribunale di Siracusa, la FP-CGIL difende l’accordo su ferie e smart working

Clima teso tra le mura del Tribunale di Siracusa, dove la gestione del personale è diventata terreno di uno scontro sindacale senza esclusione di colpi. Al centro della disputa c’è la direttiva dirigenziale del 12 dicembre 2025, che regola la programmazione delle assenze, delle ferie e del lavoro agile. Mentre alcune sigle sindacali gridano allo scandalo, la FP-CGIL Siracusa interviene con una nota durissima per riportare la calma e difendere quello che definisce un “punto di equilibrio” faticosamente raggiunto.

La pietra dello scandalo sarebbe la disposizione riguardante la pianificazione mensile delle ferie. Alcuni sindacati hanno paventato ricorsi legali per condotta antisindacale, ma la FP-CGIL risponde punto su punto. Secondo la segretaria Sabina Zuccaro, queste contestazioni ignorano il fatto che il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL 2022/2024) prevede già, all’articolo 21, una pianificazione delle ferie ben più rigida, ovvero su base annuale entro il mese di aprile. Di conseguenza, una programmazione mensile non potrebbe essere considerata lesiva dei diritti, essendo stata anzi definita dopo un “proficuo confronto sindacale” volto a superare le criticità iniziali.

Smart working a rischio

La FP-CGIL sottolinea come la direttiva contestata contenga miglioramenti significativi rispetto al passato: più giorni di smart working al mese, accesso garantito a tutto il personale con mansioni compatibili (indipendentemente dalla residenza) e maggiore flessibilità nella scelta delle giornate. L’allarme lanciato dal sindacato è chiaro: se la direttiva venisse annullata, come richiesto ad esempio dalla CISL-FP, a pagarne le conseguenze sarebbero centinaia di dipendenti. “Si vedrebbero sottratti, da un giorno all’altro, uno strumento imprescindibile per la conciliazione tra vita lavorativa e sfera privata”, si legge nella nota.

La FP-CGIL non usa giri di parole nel definire le proteste delle altre sigle come “proclami autoreferenziali” e “attacchi gratuiti” finalizzati a scopi elettorali piuttosto che alla reale tutela dei lavoratori. Il sindacato ribadisce la propria distanza da questo modus operandi, invitando a un ritorno a relazioni sindacali basate sul dialogo trasparente e sul reciproco riconoscimento di diritti e doveri. In un contesto già difficile, l’inasprimento dei rapporti rischia solo di creare un clima di tensione dannoso per l’intero ufficio giudiziario, mentre la FP-CGIL punta a blindare un accordo che considera migliorativo per il benessere dei lavoratori del Tribunale