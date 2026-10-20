Tribunale di Siracusa, la giudice Federica Piccione trasferita a Lecce

Attualità · ricongiungimento

La giudice Federica Piccione lascerà il Tribunale di Siracusa per quello di Lecce. Il Consiglio superiore della magistratura ha accolto la richiesta di trasferimento (domani la conferma al plenum, poi si attende la pubblicazione ufficiale dell’atto) presentata per ricongiungimento familiare con il compagno, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri trasferito in provincia di Lecce.

La giudice continuerà a svolgere le stesse funzioni al Tribunale di Lecce, lasciando l’ufficio giudiziario siracusano e avvalendosi della normativa che tutela l’unità familiare del personale delle Forze armate trasferito per esigenze di servizio.

Il Csm ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, rilevando anche la disponibilità di tre posti vacanti di giudice al Tribunale di Lecce. La disciplina consente, in questi casi, il trasferimento anche al di fuori delle ordinarie procedure di mobilità. Il trasferimento è stato disposto in via temporanea e perderà efficacia qualora vengano meno in maniera oggettiva e non soltanto temporanea le condizioni che ne hanno consentito l’accoglimento.