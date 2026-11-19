Attualità · Plenum Csm

Roberto Paolo Cordio è il nuovo presidente della Sezione civile del Tribunale di Siracusa. Il Plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato all’unanimità la sua nomina nella seduta del 18 novembre 2026, accogliendo la proposta formulata dalla Quinta Commissione.

La nomina è stata dunque deliberata, ma per l’effettivo esercizio delle nuove funzioni bisognerà attendere l’insediamento del magistrato, la cui data non è ancora nota. Cordio, attualmente in servizio al Tribunale di Catania, è stato designato per ricoprire l’incarico rimasto vacante dal 3 giugno scorso, dopo la cessazione dalle funzioni della precedente presidente Concetta Maiore.

Nominato magistrato nel 1991, Cordio ha iniziato la carriera come pretore a Catania, per poi ricoprire diversi incarichi nel settore civile e del lavoro. È stato giudice della Sezione lavoro del Tribunale etneo e consigliere della Corte d’Appello di Catania. Nel luglio 2018 è stato nominato presidente della Sesta Sezione civile del Tribunale di Catania, incarico ricoperto fino al luglio 2026. Un’esperienza organizzativa di circa otto anni che ha avuto un peso determinante nella valutazione del Csm.

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Per la presidenza della Sezione civile di Siracusa avevano presentato domanda tre magistrati: Roberto Paolo Cordio, Ada Vitale e Maria Nunziata Celesti. Dopo aver rilevato la mancanza dei requisiti di legittimazione per Vitale, la Commissione ha proceduto alla valutazione comparativa degli altri due candidati. Il profilo di Cordio è stato ritenuto prevalente per merito e attitudini, anche alla luce dell’esperienza maturata nella direzione di una sezione civile e della conferma nell’incarico ottenuta nel 2023.

Con il voto unanime del Plenum si conclude dunque la procedura di conferimento dell’incarico. Il passaggio successivo sarà l’insediamento effettivo di Cordio al Tribunale di Siracusa, che segnerà l’avvio delle sue funzioni alla guida della Sezione civile.