Tribunale ecclesiastico di Siracusa, dieci anni di autonomia per le cause matrimoniali

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Fede, sacramenti e validità del matrimonio: sono i temi al centro dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico metropolitano dell’Arcidiocesi di Siracusa, in programma oggi, giovedì 15 ottobre, alle 17 nel salone San Zosimo del Palazzo arcivescovile.

Ospite d’onore sarà monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano della Rota Romana, che terrà la prolusione su “Fede e Sacramenti: la rilevanza nel matrimonio”. Prima del suo intervento sono previsti il saluto dell’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, e l’introduzione del vicario giudiziale, don Giuseppe Gurciullo.

L’inaugurazione chiude due giorni di lavori. Ieri si è svolta una giornata di studi per gli operatori del diritto, dedicata al canone 1095 del Codice di diritto canonico, uno dei motivi di nullità del matrimonio più frequenti nei tribunali ecclesiastici. La norma riguarda i casi in cui una persona non è in grado di dare un consenso valido al matrimonio: per mancanza di un sufficiente uso della ragione, per un grave difetto di giudizio o perché, per cause psichiche, non è in grado di assumersi gli obblighi essenziali del matrimonio. Insieme a monsignor Arellano Cedillo sono intervenuti monsignor Francesco Viscome e monsignor Vito Angelo Todisco, entrambi prelati uditori della Rota Romana.

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Don Giuseppe Gurciullo ha dichiarato: “Oggi pomeriggio inauguriamo le attività giudiziarie del Tribunale ecclesiastico metropolitano di Siracusa. Quest’anno c’è un anniversario molto importante: i primi dieci anni di autonomia dal Tribunale ecclesiastico regionale per le cause matrimoniali. Le cause penali e amministrative, invece, erano già di competenza del nostro tribunale.





Oggi pomeriggio accoglieremo il decano della Rota Romana, sua eccellenza monsignor Alejandro Arellano Cedillo, che terrà una riflessione dal titolo “Fede e Sacramenti: la rilevanza nel matrimonio”. Il benvenuto sarà dato dal nostro arcivescovo. Subito dopo, e dopo l’introduzione del vicario giudiziale, ascolteremo la riflessione del decano della Rota”