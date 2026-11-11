Tribunale Siracusa, costituito Comitato Unico di Garanzia: Alessio Schiavone presidente

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Si è ufficialmente costituito al Tribunale di Siracusa il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.), organismo chiamato a promuovere le pari opportunità, favorire il benessere organizzativo e tutelare le lavoratrici e i lavoratori da ogni forma di discriminazione.

Alla presidenza è stato nominato il dottor Alessio Schiavone, affiancato dalla vicepresidente Chiara Piccolo. La segreteria è stata affidata a Marialaura Macca, mentre Aurora Frazzetto ricoprirà il ruolo di vicesegretaria.

Il Comitato comprende anche rappresentanti della componente datoriale e di quella sindacale. Per la prima ne fanno parte Sandra Cadamuro, Sebastiano Nizza, Lucy Ragusa, Marco Tiralongo, Rita Arona, Concetta Casiraro, Adriana Pane, Daniele Russo e Giuseppe Sindona.

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La rappresentanza sindacale è invece composta da Fabrizio Biondini, Aureliano Castiglione, Antonella Nicastro, Francesca Cassia, Andrea Milici, Francesca Rizza, Amedeo Seguenzia e Marco Sicuso.

La costituzione del C.U.G. punta a consolidare una cultura organizzativa fondata sul rispetto, sull’inclusione, sulla valorizzazione delle persone e sulla tutela dei diritti. Tra gli obiettivi figurano il contrasto alle discriminazioni e la promozione di attività di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di violenza.

Proprio in questa direzione si inserisce una nuova iniziativa promossa dal Comitato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Il progetto sarà annunciato nei prossimi giorni.

Il presidente Alessio Schiavone ha infine rivolto un ringraziamento alla presidente del Tribunale, Dorotea Quartararo, e al dirigente amministrativo Federico Siscaro per la disponibilità e il sostegno assicurati durante il percorso che ha portato alla costituzione e all’avvio del Comitato.