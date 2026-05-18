Trionfo della Siracusa Boxing MMA ai Campionati Italiani Fight1: conquistati 9 titoli italiani

Si è conclusa con un bilancio straordinario la partecipazione della società Siracusa Boxing MMA ai Campionati Italiani Fight1, svoltisi dal 15 al 17 maggio a Rozzano. Sotto la guida esperta del Maestro Leonardi Gianmaria e dell’istruttore Forestieri Andrea, il team siracusano ha dominato la scena nazionale portando a casa risultati di altissimo profilo.

La spedizione ha visto l’incoronazione di ben 9 campioni italiani in diverse discipline. Nella specialità della kick tecnica, hanno conquistato il gradino più alto del podio Irene Leonardi, Luca Montoneri, Silvio Lentini, Marco Tiralongo e Mariangela Miccichè. Grande successo anche nel k1 tecnica con l’affermazione di Enrico Strazzulla, mentre per la mma tecnica si è distinto Marcello Minasi. Quest’ultimo ha concesso il bis vincendo anche nella specialità Grappling, titolo condiviso con il compagno di squadra Gabriele Guarnotta.

Oltre ai titoli assoluti, il medagliere si è arricchito di 3 vice campioni italiani. Angelo Romano e Matteo Cassola hanno brillato nella kick light, mentre Antonio Saleri ha ottenuto l’argento nel k1 light. Ottime prestazioni sono giunte anche dai tre atleti saliti sul terzo gradino del podio: Francesco Micalef (kick light), Gianmarco Licitra e lo stesso Gabriele Guarnotta, quest’ultimo premiato anche nella MMA light.

I tecnici Leonardi e Forestieri si sono dichiarati estremamente soddisfatti delle prestazioni offerte da tutti gli atleti, sottolineando i grandi sacrifici compiuti in palestra che hanno permesso di raggiungere tali traguardi a livello nazionale. Un plauso particolare è stato rivolto anche a Giuseppe Romano e Luca Maccarrone, il cui supporto logistico e tecnico è stato fondamentale nella gestione degli atleti durante l’intensa tre giorni di gare a Rozzano