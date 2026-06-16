Trionfo d’Oro per l’Atletica Hybla di Melilli: dominati i Campionati Regionali

L’ASD Polisportiva Atletica Hybla ha letteralmente “sbancato” la 48esima edizione dei Campionati Regionali d’Atletica Leggera, confermandosi una realtà d’eccellenza nel panorama sportivo siciliano. La compagine melillese ha schierato 12 atleti capaci di imporsi nelle più svariate discipline, dai salti ai lanci, fino alle corse e alle staffette.

Il bottino portato a casa è impressionante e testimonia la qualità della preparazione tecnica del gruppo: 21 medaglie d’oro, 15 d’argento e 5 di bronzo.

Tra i protagonisti assoluti spicca il Presidente Antonino Cannata (Cat. SM45), capace di conquistare ben 4 ori e 2 argenti tra salto in lungo, 3000 siepi, salto in alto e staffette. Non da meno le prestazioni nel settore femminile, dove Floriana Sanzaro (Cat. SF35) ha collezionato 6 medaglie totali (3 ori, 2 argenti, 1 bronzo) e Stefania Trippodo (Cat. SF40) ha dato prova di grande versatilità conquistando 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi tra lanci e corsa.

Entusiasta il commento di Antonino Cannata, che ha espresso tutto il suo orgoglio per aver rappresentato l’associazione ai massimi livelli regionali. “Nonostante la nostra sia una piccola realtà, siamo riusciti ancora una volta, con le nostre sole forze, ad esprimerci al meglio”, ha dichiarato Cannata, aggiungendo che in questo sport “i fatti contano più delle parole”. Il Presidente ha inoltre voluto ringraziare tutti coloro che supportano quotidianamente la crescita di questa realtà sportiva sul territorio.

Questi i successi di tutti i componenti della spedizione: Giuseppe Di Pasquale (Cat. SM45): 3 medaglie d’oro e 1 d’argento; Francesca Paola Zama (Cat. SF45) e Carmela Stefania Fazio (Cat. SF45): entrambe con un bottino di 3 ori e 1 argento; Paolo Scimonello (Cat. SM40): 2 ori e 2 argenti; Vincenzo Priola (Cat. SM50): 1 oro e 2 argenti.

Ottimi piazzamenti anche per Francesco Gancitano (2 argenti) e Damiano Caldarella (2 bronzi) nelle discipline del peso e del disco.

Questi risultati dimostrano che l’atletica leggera di alto livello può fiorire anche nelle piccole realtà locali, grazie alla passione e al sacrificio dei suoi protagonisti