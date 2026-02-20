Trobia e Sciacca nuovi primari per le Pediatrie di Avola e Lentini. L’Asp Siracusa rinforza l’organico dell’area Materno infantile

L’Asp di Siracusa ha completato le procedure di reclutamento per la copertura dei posti di direzione e il potenziamento degli organici medici nei reparti di Pediatria degli ospedali di Avola e Lentini con la nomina dei nuovi direttori e l’assunzione di nuovi pediatri a copertura degli organici.

Nella Pediatria di Lentini, completato l’iter concorsuale, è stata dichiarata vincitrice dell’incarico di direttore del reparto Tiziana Sciacca proveniente dall’Azienda ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania. Il nuovo direttore ha già sottoscritto il contratto e prenderà servizio il 2 marzo.

Per la Pediatria del presidio ospedaliero Avola/Noto, è stata definita la nomina di direttore del vincitore del concorso: si tratta di Gian Luca Trobia, anch’egli proveniente dal Cannizzaro di Catania. Il nuovo direttore ha già firmato il contratto e assumerà l’incarico il 9 marzo. Contestualmente, per il reparto di Pediatria dell’ospedale Di Maria, sono stati assunti cinque nuovi medici: un pediatra con incarico libero-professionale, un secondo a tempo determinato e tre specializzandi. A questi si aggiungono ulteriori sette incarichi libero-professionali deliberati la scorsa settimana per medici in formazione specialistica.

Il lavoro del settore Risorse Umane prosegue con l’obiettivo di colmare i residui posti vacanti ad Avola, affiancando il nuovo primario nella strutturazione della squadra. Sul fronte dell’area materno-infantile complessiva, è stata inoltre perfezionata l’assunzione a tempo determinato di un dirigente medico di Neonatologia per l’UTIN dell’Umberto I di Siracusa.

Le attività di reclutamento proseguono con un programma ben definito: la prossima settimana si terranno le prove orali per la direzione della Pediatria dell’ospedale di Siracusa mentre a fine marzo è già programmato il colloquio per la direzione del reparto di Ginecologia e Ostetricia di Avola/Noto.

Ne dà notizia il commissario straordinario Chiara Serpieri a completamento dell’impegno che la Direzione strategica sta portando avanti assieme all’Unità operativa Risorse Umane per rafforzare l’organico dei reparti a garanzia della continuità assistenziale.