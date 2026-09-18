Ultime News

Sport TROFEO ITALIA

Trofeo Italia 2026 al PalaRescifina: due atleti del Centro Sportivo Siracusano in gara

di Giulio Perotti ·
Condividi
Gli atleti del Centro Sportivo Siracusano

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano sarà protagonista al Trofeo Italia 2026, in programma il 19 Settembre al PalaRescifina di Messina.

L’evento nazionale vedrà la partecipazione di circa 350 atleti provenienti da tutta Italia e rappresenta una tappa importante valida per il ranking nazionale e quindi la qualificazione ai Campionati Italiani.

Per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano scenderanno sul tatami Franzo Coletta nella categoria 66KG Maschile e E.Garralda nella categoria -70Kg Femminile, accompagnati dal Maestro Roberto Dell’Aquila e dal Tecnico Cristian Di Caro.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

Scopri la redazione

Leggi anche