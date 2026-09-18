Trofeo Italia 2026 al PalaRescifina: due atleti del Centro Sportivo Siracusano in gara

L’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano sarà protagonista al Trofeo Italia 2026, in programma il 19 Settembre al PalaRescifina di Messina.
L’evento nazionale vedrà la partecipazione di circa 350 atleti provenienti da tutta Italia e rappresenta una tappa importante valida per il ranking nazionale e quindi la qualificazione ai Campionati Italiani.
Per l’A.S.D. Centro Sportivo Siracusano scenderanno sul tatami Franzo Coletta nella categoria 66KG Maschile e E.Garralda nella categoria -70Kg Femminile, accompagnati dal Maestro Roberto Dell’Aquila e dal Tecnico Cristian Di Caro.