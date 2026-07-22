Verbali annullati a Siracusa, De Simone: “Basta debiti per segnaletica irregolare”

Politica · L'affondo

Continua a far discutere il tema dei debiti fuori bilancio legati ai ricorsi accolti dal Giudice di Pace contro verbali elevati dalla Polizia municipale. A intervenire è il consigliere comunale di Forza Italia, Damiano De Simone, che ha chiesto la convocazione della V Commissione consiliare per affrontare la questione e individuare possibili soluzioni.

L’ordine del giorno presentato riguarda in particolare i costi sostenuti dal Comune per le spese di giudizio relative ai ricorsi accolti negli anni 2025 e 2026, con un focus sulle contestazioni legate alla segnaletica stradale ritenuta non conforme.

“Non possiamo più assistere inerti alla proliferazione di debiti fuori bilancio, a maggior ragione quando la soccombenza è causata da segnaletiche stradali irregolari e quindi oggetto di ricorsi da parte dei cittadini“, afferma De Simone.

Secondo il consigliere, il ripetersi di queste sentenze sfavorevoli rappresenta una costante emorragia di risorse per le casse comunali. “È diventata ormai una routine – sostiene – e la segnaletica stradale è tra i principali motivi di soccombenza. Spesso non risulta conforme alle normative e continuiamo ad attendere che l’amministrazione provveda al suo adeguamento. Finché non metteremo in regola la città continueremo a generare ricorsi e a perderli“.

Per De Simone le somme destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio potrebbero invece essere impiegate per migliorare i servizi cittadini. “Questa forma di indolenza – conclude – si riflette negativamente sulla gestione delle risorse dell’Ente, sottraendo fondi agli investimenti sulla qualità dei servizi e destinandoli invece a costi che potrebbero essere evitati“.

Con la richiesta di trattazione in Commissione, il consigliere chiede quindi un confronto con gli uffici competenti per avviare un piano di adeguamento della segnaletica stradale e mettere in campo interventi utili a prevenire il contenzioso e ridurre il ricorso ai debiti fuori bilancio.