Troppo Benevento per il Siracusa calcio, al De Simone finisce 0-3

Quarta battuta d’arresto consecutiva per il Siracusa, che al “De Simone” cede nettamente al Benevento di Gaetano Auteri. Finisce 0-3 una gara a senso unico, con i campani padroni del gioco e capaci di sfruttare tutte le lacune di una squadra azzurra ancora indietro sul piano fisico e tattico.

La partita inizia subito in salita per i padroni di casa: dopo appena tre minuti Lamesta centra la traversa con la complicità della deviazione di Bonucci, grande protagonista del primo tempo con diversi interventi decisivi. Al 9’ Salvemini fallisce a tu per tu col portiere, mentre al 28’ lo stesso Lamesta si divora un’altra occasione. Il Siracusa prova a reagire con Valente e Guadagni, ma Vannucchi risponde presente. Si va al riposo sullo 0-0, con i giallorossi a recriminare e gli azzurri aggrappati al proprio estremo difensore.

La ripresa si apre con il vantaggio ospite: al 47’ Salvemini insacca su assist di Lamesta. Il Siracusa accenna una reazione, con Valente e Guadagni vicini al pari, ma al 68’ arriva il raddoppio di Manconi che sfrutta un’altra disattenzione difensiva. Pochi minuti dopo, al 73’, lo stesso Manconi firma la doppietta personale e chiude i conti con il 3-0.

Il finale è pura accademia, con il Benevento che controlla senza affanni e festeggia sotto il settore occupato da circa un centinaio di tifosi giunti dalla Campania. Per il Siracusa resta la delusione di un’altra serata amara e la consapevolezza che servirà una svolta rapida per invertire la rotta.

Gli azzurri, ancora a zero punti dopo quattro giornate, devono fare i conti con i limiti di una formazione giovane e inesperta, che però non può più permettersi passi falsi se vuole restare in corsa nella lotta salvezza.