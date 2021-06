Troppo caldo, cambia l’orario di apertura dell’hub vaccinale di Siracusa. Sono 16 i nuovi positivi in tutta la provincia

Sono 142 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.381 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute. Sale così a 231.696 il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza, mentre gli attuali positivi sull’isola sono 4.031 (196 in meno rispetto a ieri).

Di questi sono 155 i ricoverati con sintomi negli ospedali dell’isola, mentre sono 20 le persone ricoverate in Terapia intensiva (nessun ingresso nelle ultime 24 ore). Nelle ultime 24 ore si contano 335 persone dimesse o guarite per un totale di 221.695 dall’inizio dell’emergenza mentre purtroppo si registrano altri 3 decessi (5.970 il totale).

I nuovi positivi in Sicilia sono così suddivisi nelle province dell’isola: Palermo 13, Catania 30, Messina 0, Siracusa 16, Trapani 20, Ragusa 4, Agrigento 20, Caltanissetta 25 ed Enna 14.

E intanto, considerate le alte temperature di questi giorni, il centro vaccinale hub di Siracusa da giovedì 1 luglio a domenica 4 luglio rimarrà aperto al pubblico nelle fasce orarie dalle 8 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 20.

Il Centro opererà comunque garantendo tutte le prenotazioni della giornata e fino ad esaurimento della presenza di pubblico in sala anche per soddisfare l’adesione dei cittadini all’open day promosso dall’Assessorato regionale della Salute dedicato agli over 60 e fragili che potranno sottoporsi al vaccino anticovid Pfizer o Moderna senza prenotazione.

Gli utenti prenotati per le seconde dosi saranno informati con sms del posticipo dell’appuntamento nelle ore comprese tra le 16 e le 20 di ciascuna giornata di riferimento.

L’Asp di Siracusa ha in corso di valutazione la possibilità di mantenere lo stesso orario di apertura nel periodo dal 5 luglio al 31 agosto.