Trovati in possesso di un fucile e di un revolver privo di matricola: tre denunciati e divieto di avvicinamento per un uomo

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno denunciato tre persone (due donne ed un uomo) trovati in possesso di un fucile e di un revolver privo di matricola.

In specie, gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso dell’attività di esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con l’applicazione di un braccialetto elettronico a carico di un uomo di 42 anni, coordinata dalla Procura della Repubblica di Siracusa, nel corso della quale sono emersi episodi di minacce gravi rivolte dall’uomo alla moglie, una donna di trentotto anni, anche in presenza delle due figlie minori, hanno appreso che nella disponibilità dei tre potevano esserci delle armi non legalmente detenute. Le successive perquisizioni domiciliari effettuate, infatti, hanno consentito di rinvenire e sequestrare le armi in argomento.