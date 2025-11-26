Trovato a dormire sotto gli archi a Palazzolo: il Comune interviene e trasferisce l’uomo in una struttura a Siracusa

Le prime sere di freddo hanno riportato all’attenzione della comunità di Palazzolo Acreide la condizione di un uomo di mezza età, senza fissa dimora. L’uomo, che in passato aveva trasferito la residenza anagrafica nella casa comunale di Palazzolo pur non vivendo stabilmente nel paese da alcuni anni, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe stato aiutato qualche giorno fa da un concittadino, che gli avrebbe regalato una tenda da campeggio.

Proprio quella tenda, negli ultimi giorni, è stata notata a pochi passi dal Municipio: l’uomo aveva infatti trascorso un paio di notti sotto gli archi di corso Vittorio Emanuele, in pieno centro del piccolo comune montano. La segnalazione della sua presenza è arrivata domenica ai servizi sociali del Comune, che si sono immediatamente attivati per trovare una soluzione.

In poco più di 24 ore l’intervento si è concretizzato. L’uomo è stato trasferito in una struttura di accoglienza a Siracusa, dove ha trovato un posto letto temporaneo e un servizio mensa.

“Stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo in contatto con lui – spiegano dagli uffici dei Servizi sociali di Palazzolo – Nonostante viva una fase molto delicata, adesso è più sereno, perché ha un tetto sulla testa e può contare su pasti caldi che gli offrono un minimo di sollievo in queste giornate particolarmente fredde”.