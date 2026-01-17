Trovato bossolo di fucile all’Istituto Nervi – Alaimo a Lentini, la solidarietà del Libero Consorzio

Trovato un bossolo di fucile all’interno dell’Istituto Superiore Pier Luigi Nervi – Alaimo di Lentini.

“Il fatto, dice Michelangelo Giansiracusa, presidente del Libero Consorzio di Siracusa, rappresenta un gesto grave e inaccettabile, che colpisce non soltanto la dirigente scolastica, prof.ssa Giusi Sanzaro, ma l’intera comunità educante: studenti, famiglie, docenti e personale scolastico.”

“Si tratta di un atto vile, – continua – che tenta di insinuare paura in un luogo che, per definizione, è presidio di cultura, legalità e crescita civile. Proprio per questo va condannato con assoluta fermezza.

Come Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sento il dovere istituzionale – ma prima ancora umano – di esprimere piena solidarietà alla prof.ssa Sanzaro e a tutta la comunità scolastica che ella guida con competenza, senso di responsabilità e profondo impegno educativo.

Le scuole del nostro territorio svolgono ogni giorno una funzione essenziale: formano coscienze, costruiscono futuro, tengono insieme le comunità. Difenderle significa difendere i valori fondamentali della convivenza civile”.

“Al dirigente scolastico, – conclude Giansiracusa – al corpo docente, agli studenti e alle famiglie dell’Istituto “Nervi – Alaimo” va un messaggio chiaro e netto: le istituzioni sono al vostro fianco.”