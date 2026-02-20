Un cadavere è stato trovato questa mattina sulla spiaggia in contrada Punto Rio, nel territorio di Pachino. Il corpo è stato successivamente trasferito al cimitero comunale su disposizione del magistrato di turno.
Secondo le prime informazioni, si tratterebbe verosimilmente di un migrante che avrebbe perso la vita durante la traversata in mare a bordo di uno dei cosiddetti “barchini” utilizzati per raggiungere le coste siciliane. Al momento, tuttavia, si tratta di un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.
Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine per chiarire l’identità della vittima e ricostruire le circostanze del decesso.
