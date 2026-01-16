Trovato con cocaina e crack a Floridia: arrestato

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso del servizio di controllo del territorio, hanno arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa, un 22enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo alla circolazione stradale in via Fava, il giovane, a bordo di uno scooter, ha tentato di darsi alla fuga alla vista dei Carabinieri ma è stato bloccato e, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 involucri contenenti complessivamente 105 grammi di cocaina e crack, occultati in una tasca del giubbotto.