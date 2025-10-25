Ultime news

Carabinieri

Trovato con la cocaina in auto: arrestato a Priolo

Lo stupefacente è stato sequestrato

I Carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo hanno arrestato un 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato fermato sulla strada provinciale 25 e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un involucro in plastica contenete 230 grammi di cocaina. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.


