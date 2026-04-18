Trovato in possesso di cocaina e arrestato a Floridia

I Carabinieri della Tenenza di Floridia, nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 22enne con precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti.

I Carabinieri hanno controllato il giovane nei pressi delle case popolari di via Colombo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 9 dosi di cocaina, materiale vario per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente e 120 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.

Il 22enne è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.