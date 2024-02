Trovato in possesso di cocaina e marijuana: arrestato a Floridia

A Floridia, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Siracusa, coadiuvati da militari dello squadrone eliportato Cacciatori di “Sicilia” e da una unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato un 35enne del luogo gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 17 grammi tra cocaina e marijuana in parte già preconfezionate in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura e 520 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento di spaccio. Lo stupefacente è stato sequestrato per i successivi esami di laboratorio.

Dopo le formalità di rito, il 35enne è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.