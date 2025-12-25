Trovato morto in auto nelle campagne di Ferla: tragedia nella notte di Natale

Un drammatico ritrovamento ha segnato la notte di Natale nelle campagne di Ferla. Il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni è stato rinvenuto all’interno della propria autovettura dai Carabinieri, al termine di ore di ricerche.

A far scattare l’allarme erano stati i familiari, preoccupati per il mancato rientro dell’uomo e per l’impossibilità di mettersi in contatto con lui. La vittima, originaria di Cassaro, si era allontanata da casa senza dare notizie, facendo crescere l’ansia dei parenti con il passare delle ore.

Le ricerche si sono concluse in tarda serata, quando i militari dell’Arma hanno individuato l’auto in una zona rurale del territorio ferlese. All’interno del mezzo si trovava il sessantenne, ormai privo di vita.

Dai primi accertamenti e da una iniziale ispezione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza. Secondo le informazioni preliminari, l’ipotesi più probabile è quella di un decesso avvenuto per cause naturali, anche se saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione le circostanze della morte.