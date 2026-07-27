Cronaca · In centro

Tragedia questa mattina in centro storico di Noto, dove i sanitari del 118 e i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione dopo le segnalazioni di alcuni residenti, preoccupati per il forte odore proveniente dall’immobile.

Una volta entrati nell’abitazione, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 60 anni. Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a diversi giorni fa, circostanza che spiegherebbe l’odore avvertito dai vicini e che ha fatto scattare la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri, il personale del 118 e, successivamente, anche il medico legale, chiamato a eseguire i primi accertamenti e ad autorizzare la rimozione della salma.

Le indagini sono in corso e, al momento, nessuna ipotesi viene esclusa. Tra le possibilità al vaglio vi è quella di una morte avvenuta per cause naturali, ma saranno gli accertamenti medico-legali e gli esiti delle indagini a fornire un quadro più preciso.

L’abitazione è rimasta a lungo sotto i rilievi dei carabinieri, mentre il corpo è stato successivamente trasferito a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti ritenuti necessari.