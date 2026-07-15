Truffa agli anziani: una sventata e una riuscita a Siracusa

Cronaca · Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato in servizio alle Volanti sono intervenuti per la segnalazione di una tentata truffa a danno di una donna di 89 anni, la quale era stata contattata telefonicamente da un sedicente avvocato che le chiedeva dei soldi o monili in oro come risarcimento per un incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto il figlio e che un uomo, poco dopo, si sarebbe presentato nell’abitazione della stessa per riscuotere la somma.

L’anziana signora, insospettitasi, palesando prontezza di riflessi, sangue freddo e ricordandosi che aveva sentito in una campagna informativa che abili truffatori mettevano in scena simili ricostruzioni, chiamava il figlio e la Polizia di Stato, non cadendo nella trappola. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi da parte della Squadra Mobile della Questura per cercare di identificare i truffatori.

AD · box_1 (C) · box 300×250

Sempre nella giornata di ieri, un anziano di 90 anni e sua moglie venivano contattati da un uomo, risultato essere poi un finto carabiniere, il quale preannunciava che a breve un incaricato si sarebbe recato nella loro abitazione per effettuare un confronto su alcuni gioielli oggetto di furto. Purtroppo, in questa occasione, i truffatori avevano la meglio perché gli anziani consegnavano gioielli per un ingente valore a una persona che, poco dopo, si dileguava. In un secondo momento le vittime capivano di essere state raggirate e chiamavano la Polizia di Stato. Anche in questa occasione sono in corso indagini da parte della struttura investigativa della Questura aretusea.

La Questura di Siracusa, da tempo impegnata in campagne antitruffa in tutta la provincia, richiama, ancora una volta, l’attenzione di tutti gli utenti nei confronti di tale odioso crimine e invita tutti, nel dubbio, a chiamare senza indugio il numero unico di emergenza 112 NUE ed a seguire i consigli presenti nelle nostre pagine social.