Truffa con falso annuncio immobiliare: tre denunciati dai carabinieri di Cassaro

I Carabinieri della Stazione di Cassaro hanno identificato e denunciato in stato di libertà per truffa aggravata tre uomini di 34, 26 e 20 anni, tutti domiciliati a Taranto e con precedenti per reati contro il patrimonio.

Gli uomini sono stati identificati quali autori di una truffa commessa lo scorso mese in Cassaro (SR), in danno di un giovane.

A conclusione di attività d’indagine, i Carabinieri di Cassaro, coadiuvati dai militari di Taranto, hanno denunciato in stato di libertà tre soggetti domiciliati nella medesima provincia, ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata in concorso.

In particolare, gli indagati, mediante la pubblicazione di un annuncio relativo alla locazione di un immobile inesistente nel comune di Torino, riuscivano a indurre in errore un cittadino cassarese, il quale, convinto della genuinità dell’offerta, provvedeva a versare la somma di 395 euro tramite bonifico istantaneo su una carta Postepay intestata ad uno dei malviventi.

Le somme illecitamente ottenute venivano successivamente prelevate in contanti presso due distinti uffici postali ubicati nel territorio di Taranto.

Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale coinvolgimento degli stessi soggetti in analoghi episodi.

Quello delle truffe si conferma un fenomeno particolarmente diffuso, insidioso e subdolo poiché gli autori approfittano della buona fede delle persone.

Anche nel caso di una truffa consumata è importante contattare immediatamente i Carabinieri al numero di emergenza 112 e denunciare l’accaduto per ricevere un immediato supporto.