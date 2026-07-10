Truffa online con falso investimento: l’Abf condanna un istituto bancario a rimborsare parzialmente una cliente di Siracusa

L’Arbitro Bancario Finanziario (Abf), Collegio di Palermo, ha disposto il rimborso parziale in favore di una cliente rimasta vittima di una truffa online legata a un falso investimento finanziario. La decisione, adottata nella seduta del 18 giugno 2026, riguarda un ricorso presentato nei confronti di un istituto bancario.

La vicenda prende le mosse tra agosto e settembre 2025, quando la ricorrente, poi caduta in un cosiddetto “investment scam”, aveva disposto una serie di bonifici per un importo complessivo di quasi 12 mila euro, convinta di effettuare investimenti legittimi e, successivamente, di recuperare le somme già versate seguendo le indicazioni di presunti operatori bancari.

Secondo quanto ricostruito dall’ABF, la cliente ha eseguito personalmente tutte le operazioni utilizzando il proprio dispositivo e completando regolarmente l’autenticazione a più fattori (Strong Customer Authentication). Per questo motivo il Collegio ha escluso che si trattasse di operazioni non autorizzate ai sensi della normativa PSD2, richiamando un orientamento ormai consolidato.

Nonostante ciò, l’Arbitro ha ritenuto che l’intermediario non fosse completamente esente da responsabilità. Dall’analisi delle movimentazioni è infatti emerso un quadro operativo anomalo, con numerosi bonifici ravvicinati nella stessa giornata, alcuni dei quali già bloccati dai sistemi antifrode della banca.

Pur riconoscendo la grave imprudenza della cliente, il Collegio ha ravvisato un concorso di responsabilità da parte dell’istituto di credito, applicando il criterio già adottato in precedenti decisioni dell’ABF.

Per questo motivo l’istituto è stato condannato a restituire il 20% delle somme perdute, pari a 2.398,43 euro, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data del reclamo.

Respinta invece la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, poiché la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare il pregiudizio lamentato.

Oltre al rimborso, l’Abf ha disposto che l’istituto di credito versi 200 euro alla Banca d’Italia quale contributo alle spese della procedura e 20 euro alla ricorrente per il rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso.

La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale dell’Arbitro Bancario Finanziario sulle truffe da falso investimento: quando è il cliente a impartire personalmente gli ordini di pagamento, anche se ingannato dai truffatori, le operazioni restano giuridicamente autorizzate. Tuttavia, l’intermediario può essere chiamato a rispondere, almeno in parte, qualora emergano anomalie nei sistemi di monitoraggio e prevenzione delle frodi.