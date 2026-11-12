Truffa su fondi per formazione, sequestrati 3 milioni di euro. Indagini anche a Siracusa

Cronaca · Guardia di Finanza

Nell’ambito di attività d’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito – nelle province di Catania, Palermo e Siracusa – un’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale etneo con cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di complessivi 1,6 milioni di euro nei confronti di 11 persone fisiche e 9 società con sede principale in provincia di Catania, per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e il contestuale sequestro per circa 1,4 milioni di euro nei confronti di 8 delle predette società, a titolo responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

Più nel dettaglio, ferma restando la presunzione d’innocenza delle persone sottoposte a indagine, valevole ora e fino a condanna definitiva, nel corso delle indagini, svolte sotto la direzione di questo Ufficio da unità specializzate del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Catania, sono state acquisite molteplici evidenze indiziarie in ordine al fatto che le società in argomento avrebbero indebitamente beneficiato di rilevanti risorse finanziarie a valere sul bilancio nazionale e tratte dal “Fondo Nuove Competenze” (FNC), previsto dall’art. 88 del D.L. 34/2020 per riconoscere contributi a fondo perduto tesi a ristorare – al ricorrere di specifici presupposti – le imprese del costo delle ore di lavoro dei lavoratori dipendenti destinati alla frequenza di specifici corsi di formazione, allo scopo di consentire lo sviluppo di nuove competenze utili a un collocamento nel mondo del lavoro.

Gli approfondimenti investigativi, sviluppati anche attraverso le escussioni testimoniali dei dipendenti delle società e dell’analisi della documentazione amministrativo-contabile, hanno consentito di acquisire rilevanti elementi indiziari circa l’insussistenza dei corsi di formazione o comunque l’irregolarità delle attività formative poste a base della richiesta e del successivo ottenimento del contributo a fondo perduto, in quanto le stesse sono risultate solo formalmente erogate, nel complesso, nei confronti di circa 475 dipendenti.

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In altri termini, il presunto sistema fraudolento posto in essere dalle società coinvolte avrebbe consentito alle stesse di ottenere contributi a fondo perduto a fronte di attività di formazione mai erogate al proprio personale, senza rinunciare alle ore lavorative prestate da quest’ultimo e ottenendo così l’ulteriore vantaggio di evitare i conseguenti effetti negativi sul proprio fatturato.

Per sette delle imprese interessate, inoltre, è stata riscontrata, a livello di gravità indiziaria, la mancata adozione del “Modello di Organizzazione e Gestione” ai sensi del D.Lgs. nr. 231/2001, documento contenente le regole, le procedure e le attività di controllo per la prevenzione degli illeciti all’interno delle aziende.

L’attività investigativa in questione si inquadra nel più ampio quadro delle azioni svolte dalla Procura della Repubblica di Catania e dalla Guardia di Finanza etnea a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e della legalità economico-finanziaria del territorio, volte a garantire che i finanziamenti e i sussidi pubblici siano effettivamente destinati alle finalità di sviluppo e sostegno sociale per cui sono stati previsti.