Truffe a frati e suore in tutta Italia, 132 episodi contestati sull’asse Torino-Siracusa

Cronaca · Procura di Torino

Monasteri, conventi, parrocchie e istituti scolastici religiosi sarebbero stati presi di mira da un sistema di truffe organizzato su scala nazionale. Al centro dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Torino c’è una presunta rete criminale che, secondo le contestazioni, avrebbe operato lungo l’asse Torino-Siracusa, con un gruppo radicato nel territorio aretuseo incaricato anche di prelevare rapidamente il denaro versato dalle vittime.

Gli episodi contestati sono complessivamente 132. Molti si sarebbero consumati con l’effettivo trasferimento delle somme richieste, mentre in oltre una quarantina di casi il raggiro sarebbe rimasto allo stadio del tentativo, perché le persone contattate si sarebbero insospettite oppure le operazioni bancarie non sarebbero andate a buon fine.

L’indagine è stata condotta dai pubblici ministeri Eugenia Ghi e Paolo Cappelli, con accertamenti delegati al Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Cremona. Il provvedimento giudiziario è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, Valentina Rattazzo.

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Secondo la ricostruzione accusatoria, al vertice dell’organizzazione figurerebbero una donna di 45 anni, nata a Noto e residente a Torino, e un 52enne, nato a Modica e residente a Siracusa. A entrambi viene contestato il ruolo di promotori, ideatori e direttori del sistema illecito, con compiti di pianificazione delle truffe e gestione delle risorse finanziarie.

Nel quadro direttivo è indicato anche un uomo di 62 anni, nato e residente a Siracusa, che avrebbe operato insieme a due torinesi. Al sessantaduenne viene attribuito il compito di reperire persone disponibili a fare da prestanome per l’apertura di carte di pagamento ricaricabili, in gran parte PostePay, e di supervisionare le operazioni di incasso.

La fase dei prelievi sarebbe stata affidata a un gruppo presente a Siracusa e nei comuni limitrofi. Tra i partecipanti all’associazione contestati dalla Procura figurano una 51enne, nata a Noto e residente a Siracusa; un uomo di 55 anni, nato e residente a Noto, oltre a un 45enne, un 24enne e un 31enne nati e residenti a Siracusa.

Secondo l’ipotesi investigativa, queste persone avrebbero presidiato sportelli automatici e uffici postali della zona per prelevare il contante subito dopo i versamenti effettuati dalle vittime.

Il meccanismo contestato si sarebbe basato su una telefonata con cui i truffatori si sarebbero presentati come funzionari degli uffici tecnici o economici dei Comuni, dirigenti di istituti bancari oppure rappresentanti della Conferenza episcopale italiana (Cei).

Alle strutture religiose veniva prospettato un presunto errore nell’accredito di contributi pubblici destinati, per esempio, al restauro di una chiesa o al sostegno di un istituto scolastico. Il bonifico sarebbe stato superiore alla somma effettivamente spettante: nell’esempio riportato negli atti, a fronte di 20mila euro dovuti, ne sarebbero stati accreditati 23mila.

Per correggere l’errore ed evitare presunti blocchi del conto corrente, alla vittima veniva quindi chiesto di restituire urgentemente la differenza, attraverso un versamento o una ricarica su una carta PostePay indicata telefonicamente. Le somme richieste nella maggior parte dei casi variavano tra 700 e 3.500 euro.

Una volta ricevuto il denaro, la squadra dei prelevatori sarebbe entrata in azione per ritirare immediatamente il contante. Circa la metà delle somme prelevate, secondo la ricostruzione contenuta nel documento della procura torinese, sarebbe stata successivamente trasferita ai vertici dell’organizzazione attraverso servizi di trasferimento di denaro o ulteriori ricariche incrociate.

Il sistema avrebbe colpito strutture religiose in diverse parti d’Italia, da Aversa a Milano, da Napoli a Crotone, fino a Trieste e Alghero.

Alla presunta organizzazione vengono contestati i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata e tentata truffa continuata. L’associazione sarebbe stata attiva dall’agosto 2024. Per i principali indagati siracusani indicati nel documento, viene inoltre riportata la contestazione della recidiva specifica e reiterata.

Non è indicato, invece, un importo complessivo che riunisca il valore economico di tutti i 132 episodi. Gli atti riportano le singole somme richieste o sottratte nei diversi casi. Tra gli importi più elevati figura quello di 5.997 euro che sarebbe stato accreditato al Monastero delle Benedettine di San Biagio, ad Aversa.

La Procura aveva richiesto la custodia cautelare in carcere per gli indagati, motivando la richiesta con la gravità dei fatti e il rischio di reiterazione dei reati. Il gip ha disposto gli interrogatori preventivi, fissati per il 28 ottobre 2026 al Palazzo di Giustizia “Bruno Caccia” di Torino, prima delle determinazioni sulle misure cautelari.