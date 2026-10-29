Truffe a parrocchie e conventi, tra gli interrogati anche quattro siracusani

Cronaca · Procura di Torino

Quattro persone della provincia di Siracusa sono state interrogate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Torino su una presunta organizzazione specializzata in truffe ai danni di istituti religiosi. Dieci gli indagati complessivi, nell’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Cremona.

Secondo l’ipotesi accusatoria, il gruppo avrebbe contattato esponenti del clero spacciandosi per funzionari pubblici o bancari, per convincerli a restituire presunti accrediti effettuati per errore. Il denaro veniva richiesto attraverso ricariche su carte prepagate.

I quattro hanno respinto sostanzialmente le contestazioni.

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L’indagine ipotizza un’associazione per delinquere e ricostruisce una serie di episodi in diverse regioni italiane. Le somme sarebbero state in parte prelevate e in parte trasferite attraverso servizi di trasferimento internazionale di denaro. Tra i soggetti raggirati figurerebbero parrocchie, monasteri e conventi. In alcuni casi i tentativi non sarebbero riusciti, mentre in altri sarebbero stati versati migliaia di euro. Le responsabilità degli indagati sono al vaglio del gip

(Agi)