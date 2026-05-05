Truffe a Solarino, il sindaco Spada: “Sinergia con le forze dell’ordine per aiutare i cittadini”

“Sono stato informato che nei giorni scorsi è stata messa in atto l’ennesima truffa ai danni di un soggetto anziano a Solarino. Questa volta il metodo utilizzato è stato fingersi un funzionario della Procura della Repubblica per convincere il malcapitato a consegnare oltre 30 mila euro”. A dichiararlo è Tiziano Spada, parlamentare regionale e sindaco di Solarino, in riferimento al raggiro perpetrato nei giorni scorsi, nel territorio comunale, nei confronti di un anziano.

“L’invito che faccio alla cittadinanza è di non dare seguito a questo tipo di atteggiamenti: chiunque si presenti chiedendo denaro, fingendo di voler aiutare un familiare o una persona vicina all’interlocutore, sta certamente mettendo in atto un raggiro – continua il primo cittadino -. Bisogna immediatamente allertare le forze dell’ordine, dai Carabinieri alla Polizia Municipale, o direttamente il sindaco. Dobbiamo agire tutti insieme per far sì che questo fenomeno venga debellato”.

Per affrontare il problema, e salvaguardare i soggetti fragili molto spesso destinatari dei raggiri, l’Amministrazione ha creato una sinergia con le forze dell’ordine operanti sul territorio: “Con il maresciallo Sirugo della locale compagnia dell’Arma abbiamo deciso di organizzare un momento di confronto, in collaborazione con le due parrocchie di Solarino, dedicato alla prevenzione di questi fenomeni, soprattutto per le fasce più a rischio. L’affetto e la vicinanza nei confronti delle persone a cui vogliamo bene sono chiaramente punti deboli, per questo serve un percorso di sensibilizzazione. Su questo stiamo lavorando affinchè la quiete dei nostri concittadini non venga messa a repentaglio da questo tipo di atteggiamenti negativi”.