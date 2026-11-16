Truffe agli enti religiosi, sospeso un dipendente del Comune di Siracusa

Cronaca · Il provvedimento

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C’è anche un dipendente del Comune di Siracusa tra le persone raggiunte da una misura cautelare nell’ambito dell’indagine della Guardia di Finanza sulle presunte truffe ai danni di enti religiosi, sviluppata sull’asse tra Siracusa e Torino.

Secondo la procura di Torino, il dipendente comunale avrebbe fatto parte del gruppo di persone indagate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molteplici truffe telefoniche a danno di enti religiosi sparsi su tutto il territorio nazionale (prevalentemente parrocchie, monasteri, conventi). Per gli inquirenti, il sodalizio negli anni avrebbe architettato circa 250 truffe ai danni di parrocchie, conventi, monasteri e altri istituti religiosi.

A seguito del provvedimento giudiziario, Palazzo Vermexio ha quindi disposto la sospensione cautelare dal servizio del dipendente. L’ufficio comunale, dopo l’interrogatorio preventivo, ha ricevuto una comunicazione relativa all’assenza del dipendente. Il giorno successivo è stato trasmesso al Comune il verbale di notificazione dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari.

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La determina dispone quindi la sospensione cautelare dal servizio, con decorrenza dall’11 novembre 2026 e fino a nuova comunicazione, in applicazione dell’articolo 50 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali. Per il periodo di sospensione è prevista un’indennità pari al 50% dello stipendio, oltre agli eventuali assegni per il nucleo familiare e alla retribuzione individuale di anzianità.