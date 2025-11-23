Truffe telefoniche, la Questura di Siracusa: “Attenzione alle false chiamate da banche o Forze dell’ordine”

La Questura di Siracusa informa che anche nella nostra provincia sono stati riscontrati diversi tentativi di phishing telefonico, un fenomeno in crescita che sfrutta tecniche sempre più sofisticate per ingannare i cittadini. I truffatori, infatti, si spacciano per operatori bancari o addirittura per appartenenti alle Forze dell’ordine, con l’obiettivo di ottenere codici di sicurezza o indurre le vittime a trasferire denaro verso conti controllati dai criminali.
Al centro di queste truffe vi è la tecnica dello spoofing, un sistema che permette ai malfattori di effettuare chiamate o inviare SMS tramite modalità VOIP, facendo apparire sul display della vittima un numero apparentemente legittimo: quello della banca, di un ente pubblico o persino di un Ufficio di Polizia. Grazie a questo stratagemma, il messaggio o la telefonata sembrano inserirsi correttamente nella conversazione già esistente con l’ente “ufficiale”, inducendo la vittima a ritenerle autentiche.
Come agiscono i truffatori
Generalmente, gli utenti vengono avvisati di presunti accessi non autorizzati al proprio conto corrente o a profili sensibili, seguiti da operazioni sospette. La vittima viene quindi invitata a comunicare i codici OTP ricevuti sul telefono, codici che — questa volta realmente inviati dalla banca — servono ai criminali per completare operazioni fraudolente già avviate da remoto.
In altri casi, più subdoli, la chiamata arriva da una finta “Polizia”, che sostiene la necessità di mettere in sicurezza una carta di credito bloccata o di trasferire i fondi su un nuovo conto “protetto”. La paura o l’urgenza indotta nella vittima la portano spesso a eseguire quanto richiesto, cadendo nella trappola.
I consigli della Polizia di Stato
Per evitare di incorrere in queste truffe, la Polizia di Stato raccomanda:
-Non comunicare mai OTP, password o codici sensibili. Nessun istituto bancario, ente pubblico o Forza dell’ordine richiede tali informazioni telefonicamente o tramite SMS.
-Non seguire link ricevuti via messaggio. In caso di dubbio, accedere ai servizi online digitando manualmente l’indirizzo del sito ufficiale e verificare la presenza di comunicazioni nella propria area personale.
-Se la chiamata proviene da presunti agenti, chiedere nome, grado e corpo di appartenenza, riagganciare e richiamare il numero ufficiale della forza di polizia reperibile sul web, chiedendo conferma dell’identità dell’operatore.
La Questura invita i cittadini a mantenere sempre alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali episodi sospetti, ricordando che la prevenzione resta l’arma più efficace contro il phishing.
