Tulipark a Siracusa. Palazzolo (Federfiori): “amareggiati con l’amministrazione, data errata”

“Il Tulipark è sicuramente una bella promozione del fiore; i fioristi di Siracusa non hanno mai contestato l’iniziativa in sé, ma la data scelta. Una richiesta esplicitamente presentata al Suap in occasione dei festeggiamenti di San Valentino indica chiaramente una vendita mirata. Abbiamo provato ad interloquire con gli organi preposti, ma senza riuscire a ottenere lo spostamento dell’evento”. In Ortigia protagonista una nuova iniziativa dedicata ai fiori e alla primavera sabato e domenica con TuliPark (il parco temporaneo di tulipani in stile olandese che offrirà ai visitatori un’esperienza immersiva tra colori, profumi e suggestioni primaverili) ma il presidente di Federfiori Confcommercio Siracusa, Giuseppe Palazzolo, non ci sta. E protesta a nome dei colleghi fioristi.

“Noi fioristi siamo dispiaciuti e profondamente amareggiati nei confronti di un’amministrazione che non tutela i negozi del proprio territorio, autorizzando una expo che, di fatto, non è altro che un mercato di tulipani – sottolinea – Naturalmente andremo fino in fondo a questa vicenda. Chiediamo rispetto per noi e per le nostre attività”.