Turati dopo Siracusa – Crotone: “Prestazione buona, ma regalato troppo. Ora serve forza mentale”

Dopo il quarto ko consecutivo, Marco Turati si presenta in sala stampa con la consueta lucidità, senza nascondere le difficoltà ma rivendicando quanto di buono visto soprattutto nella prima parte di gara contro il Crotone.

Il tecnico azzurro parte dall’aspetto emotivo e psicologico: “Dal punto di vista mentale dobbiamo ritrovarci. La prima mezz’ora è stata fatta bene, abbiamo spinto tanto e concesso praticamente nulla. Dopo il gol però ci sono stati cinque-sei minuti in cui abbiamo difeso male, concesso campo e subito il pareggio troppo facilmente“.

Turati individua proprio lì la chiave negativa del match: l’incapacità di cavalcare l’inerzia favorevole dopo il vantaggio. “Potevamo sfruttare meglio l’onda del gol fatto. Invece abbiamo regalato troppo a una squadra forte come il Crotone, che questi regali li punisce“.

Sulla mancanza di cattiveria, il tecnico allarga il discorso al momento generale della squadra: “Siamo un gruppo da ricostruire. Abbiamo tolto tanti calciatori e inserito diversi nuovi, alcuni con pochissimi allenamenti sulle gambe. È difficile pretendere subito amalgama. Serve capire cos’è l’ambiente Siracusa, cos’è il gruppo a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà“.

Il tema della serenità ritorna più volte nelle parole dell’allenatore: “Ci manca tranquillità soprattutto negli ultimi metri. In fase di costruzione abbiamo fatto bene, costringendo il Crotone a stare basso, ma sbagliavamo la scelta finale. Le posizioni erano giuste, lo spirito anche, ma avevo chiesto più calma nelle decisioni“.

I cambi e alcune scelte tattiche, come l’arretramento di Candiano in difesa, vengono spiegati senza giri di parole: “Dietro non avevamo alternative, Sapola sappiamo che andrà via e volevo dare minutaggio ai nuovi davanti. Candiano è un calciatore intelligente, ci dà qualità nell’uscita da dietro“.

Sui nuovi innesti Turati predica pazienza: “Sono ragazzi promettenti, hanno qualcosa da dare, ma vanno assemblati. Il calcio è uno sport di squadra“.

Il tecnico azzurro dedica anche un passaggio sentito sull’ambiente e sul pubblico: “In questo periodo i miei hanno avuto troppi alibi. Nelle difficoltà dobbiamo dimostrare di essere uomini, con fame e voglia di venirne fuori. Voglio che il De Simone torni a spingere e ringrazio la Curva Anna: mi hanno commosso, ci hanno incitato fino alla fine e vedono il lavoro quotidiano. Ora ci aspettano partite complicatissime, ma dobbiamo ripartire subito per provare a fare qualcosa di straordinario”.

Ultimo passaggio sul mercato. Anche in questo caso il tecnico azzurro è netto: “Io non chiedo nulla, mi spiace solo che c’è qualcuno che vuole andare via ma ho imparato a non soffermarmi su quello che non posso governare. Chi arriva spero che spinga fino alla fine per trovare il risultato che speriamo“

Di segno opposto, ma non privo di rispetto per gli avversari, il commento di Emilio Longo, soddisfatto per la prestazione e per la maturità mostrata dal suo Crotone.

“Mi è piaciuto molto lo spirito dei miei – spiega il tecnico rossoblù – siamo partiti bene, con buone rotazioni. Poi forse abbiamo avuto troppo rispetto del Siracusa e ci siamo fatti schiacciare, ma dopo il rigore ci siamo alzati, abbiamo preso il Siracusa più alto e credo che la vittoria sia stata legittimata“.

Longo sottolinea in particolare la fase difensiva e l’identità della sua squadra: “Abbiamo cercato di non prendere gol su azione e dobbiamo ripartire da questa capacità di essere identitari“.

Parole importanti anche per il Siracusa e per il lavoro di Turati: “Ho visto una squadra con enormi qualità nella logica tattica. Conosco bene Candiano e so che gruppo sano sia questo. Altri fattori però influiscono nel superare le difficoltà. Mi auguro che il Siracusa possa risolvere le sue problematiche, perché è giusto che i campionati si inizino e si finiscano senza difficoltà: ne va della passione e del lavoro di tante persone“.