Turismo a Siracusa, Feditalimprese: “La città non può vivere di rendita, servono servizi”

Attualità · Feditalimprese

“Siracusa non può vivere di rendita sulla propria bellezza. Deve essere all’altezza della propria bellezza”. Salvatore Mancarella, presidente di Feditalimprese Sicilia, propone un patto per i servizi, il turismo e l’economia della città.

Mancarella parte dai numeri. Nel 2024 la provincia di Siracusa ha superato 1,47 milioni di presenze turistiche, il 9,8% in più dell’anno precedente, e quelle degli stranieri sono cresciute del 16,5%. “Sono numeri importanti – dice – Ma proprio questi numeri ci impongono una domanda: possiamo continuare a far crescere il turismo senza adeguare, con la stessa velocità, i servizi della città? Dal punto di vista delle imprese, la risposta è no”

Per Mancarella non si può chiedere agli imprenditori di investire, assumere, migliorare le strutture e formare il personale se la città non garantisce servizi pubblici adeguati. “Non chiediamo privilegi, ma le condizioni per fare impresa e accogliere dignitosamente chi sceglie Siracusa – spiega. – Una città turistica non è solo il patrimonio archeologico, Ortigia, il mare o il Teatro greco. È anche pulizia, strade e marciapiedi decorosi, trasporti, parcheggi, bagni pubblici, illuminazione, segnaletica, sicurezza. Il turista non giudica separatamente il monumento e il marciapiede: giudica l’esperienza complessiva. E quel giudizio ricade anche sulle nostre imprese”

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Feditalimprese indica otto punti:

pulizia programmata in base ai flussi turistici e non solo ai residenti, senza trattarla come un’emergenza estiva;

un piano della mobilità turistica, costruito con gli operatori, che tenga insieme parcheggi, trasporto pubblico, bus turistici e collegamenti con Ortigia e il territorio;

bagni pubblici sufficienti, accessibili e ben tenuti: «Non è una questione di immagine, ma di civiltà»;

decoro e manutenzione, perché «il decoro urbano è infrastruttura turistica»;

un’accoglienza organizzata, con segnaletica in più lingue e informazioni chiare su come muoversi, dove parcheggiare e cosa vedere;

non solo Ortigia: distribuire i visitatori anche in quartieri, aree archeologiche, costa e campagne, per creare opportunità e ridurre la pressione sulle zone più affollate;

i soldi del turismo devono tornare in servizi, con un rendiconto pubblico su quanto produce il turismo e su come vengono reinvestite le risorse;

basta interventi d’emergenza, con una programmazione che parta mesi prima dell’estate.

Per questo l’associazione propone un tavolo permanente per l’economia turistica di Siracusa, con Comune, Regione, associazioni di categoria e operatori. “Non un tavolo di parole – precisa Mancarella – ma con obiettivi annuali, responsabilità precise, tempi di realizzazione, indicatori misurabili e una verifica pubblica dei risultati”





“Le imprese hanno fatto e stanno facendo la loro parte. Ora deve farla anche la città – conclude – Un albergo può essere eccellente e un ristorante straordinario, ma se fuori dalla porta il turista trova sporcizia, traffico e marciapiedi dissestati, l’esperienza viene compromessa. Non dobbiamo chiederci soltanto quanti turisti sono arrivati, ma che città abbiamo fatto trovare loro. E soprattutto che città vogliamo costruire per i prossimi dieci anni”