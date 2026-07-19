Turismo, Avs: “A Siracusa cresce il settore, aumentano precarietà e salari poveri”

Politica · Sinistra Italiana

Il turismo continua a rappresentare uno dei principali motori economici della provincia di Siracusa, ma la crescita del comparto non si traduce in un miglioramento delle condizioni di chi vi lavora. È quanto sostiene Sebastiano Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra, intervenendo sui dati del rapporto della Filcams CGIL dedicato al settore turistico.

Secondo Zappulla, il comparto è “la fotografia di un Paese che da un lato produce ricchezza ma dall’altro impoverisce la classe lavoratrice”, evidenziando come all’aumento del fatturato continui a corrispondere una diffusa precarietà occupazionale.

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Il rapporto nazionale parla di un comparto che genera 57 miliardi di euro di fatturato, ma nel quale operano circa 2 milioni di lavoratrici e lavoratori spesso alle prese con stipendi inferiori alla soglia di povertà, ampia diffusione del part-time e occupazione fortemente legata alla stagionalità.

Per il segretario provinciale, questo quadro trova riscontro anche nel Siracusano. Nel 2025, infatti, sono stati circa 670 mila i visitatori che hanno pernottato tra Siracusa e le principali località turistiche della provincia, generando un indotto stimato pari a circa il 4% del Pil provinciale e occupando circa 21 mila addetti.

“Dati perfettamente in linea con il quadro nazionale esposto dalla Filcams CGIL”, osserva Zappulla, che richiama l’attenzione sulle condizioni di chi continua a garantire il funzionamento del settore anche durante i mesi più caldi dell’anno: “Siamo nel pieno della stagione turistica e, nonostante le condizioni climatiche siano difficili, proibitive e rischiose per la salute, le lavoratrici e i lavoratori del turismo continuano a svolgere il proprio dovere, tenendo in piedi un settore strategico e fondamentale per il nostro territorio – afferma il segretario provinciale di Sinistra Italiana e da qui l’appello ad affrontare il tema delle retribuzioni e della qualità dell’occupazione – Sarebbe ora di mettere mano alla questione salariale e al diritto a un lavoro dignitoso anche nel comparto del turismo, senza lasciare trascorrere un’altra stagione senza interventi concreti”.