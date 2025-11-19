Turismo, Destinazione Siracusa ’25: CNA chiama a raccolta istituzioni e operatori

Analizzare i dati reali per non navigare a vista, confrontarsi sulle criticità e, soprattutto, tracciare insieme le linee guida per il futuro del comparto più strategico del territorio. Con questi obiettivi nasce “Destinazione Siracusa ‘25 – Istituzioni e Operatori a confronto”, l’evento annuale promosso dalla divisione Turismo di CNA Siracusa, in programma lunedì 24 novembre alle 9:30 all’Urban Center di via Nino Bixio 1.

Il cuore dell’iniziativa sarà la presentazione del primo rapporto sul turismo del territorio siracusano, un lavoro inedito curato dal Centro Studi di CNA Siracusa. L’analisi offrirà una fotografia nitida della stagione 2025 appena trascorsa, fornendo una base dati essenziale per superare le percezioni soggettive e ragionare su numeri concreti.

Al tavolo dei lavori sono state invitate le principali istituzioni locali per un confronto produttivo e diretto con le imprese che compongono l’intera filiera turistica: ricettività, ristorazione, stabilimenti balneari, turismo esperienziale, servizi, guide turistiche, NCC, agenzie di viaggio e tour operator.

“Con questo rapporto – anticipa Elio Piscitello, responsabile del Centro Studi CNA Siracusa – abbiamo voluto dotare il territorio di uno strumento di lettura oggettivo. Non ci siamo limitati ai flussi numerici, ma abbiamo analizzato dinamiche e tendenze di una stagione complessa. L’obiettivo è fornire agli stakeholder una base solida su cui costruire politiche di sviluppo coerenti con la realtà dei fatti”

L’evento non sarà solo un momento di analisi, ma un vero e proprio laboratorio strategico. “Siracusa e la sua provincia non possono permettersi di gestire il turismo per inerzia – dichiara Fabio Salonia, presidente di CNA Turismo Siracusa – “Destinazione Siracusa ’25” vuole essere lo spartiacque tra la gestione ordinaria e una pianificazione strategica condivisa. Chiamiamo a raccolta operatori e istituzioni perché solo attraverso un confronto schietto e costruttivo possiamo elevare la qualità della nostra offerta e garantire sostenibilità economica alle nostre imprese”

Lavori e interventi vedranno la partecipazione dei vertici dell’associazione: apriranno il confronto la presidente territoriale Rosanna Magnano e il segretario Gianpaolo Miceli.