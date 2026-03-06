Turismo e territorio, il modello della Via Medicea Fiorentina a Siracusa: l’ITS Archimede a lezione di valorizzazione culturale

Successo per l’incontro al Grand Hotel Villa Politi con l’esperto Sandro Billi. Il Direttore Generale dell’ITS Archimede, Giovanni Dimauro: “Il nostro patrimonio deve essere motore di crescita sostenibile”. Protagonisti gli studenti dei corsi di Hospitality e Marketing.

Siracusa, 6 marzo 2026 – Come si trasforma un itinerario storico in un vero e proprio progetto culturale capace di generare sviluppo economico e turistico? È la domanda a cui ha risposto ieri mattina l’incontro “Un percorso tra benessere e storia nel patrimonio UNESCO: la via Medicea Fiorentina”, un prestigioso caso studio ospitato al Grand Hotel Villa Politi di Siracusa e aperto al pubblico.

L’evento, organizzato dall’ITS Academy Fondazione Archimede, ha rappresentato un importante momento di confronto sulle strategie di valorizzazione dei beni culturali, mettendo al centro l’innovazione turistica e la sostenibilità territoriale.

Ad aprire i lavori è stato Giovanni Dimauro, Direttore Generale dell’ITS Academy Fondazione Archimede, che ha tracciato la rotta dell’incontro evidenziando la necessità di un nuovo approccio alla gestione dei territori. “È fondamentale coniugare cultura, territorio e sviluppo sostenibile – ha sottolineato la Direzione – ponendo il nostro immenso patrimonio non solo come una vetrina da ammirare, ma come un reale motore di crescita e una responsabilità condivisa da tutta la comunità e dagli operatori del settore”.

Il cuore della mattinata è stato affidato a Sandro Billi, esperto in progetti di sviluppo e valorizzazione territoriale, che ha guidato i presenti attraverso il modello della Via Medicea Fiorentina. Billi ha illustrato le best practice e le strategie vincenti per rendere il patrimonio un asset di crescita sostenibile, dimostrando come un’attenta pianificazione possa connettere in modo virtuoso cultura, comunità locali e flussi turistici, creando un’offerta integrata e di alto valore aggiunto.

A trarre il massimo profitto da questa “lezione sul campo” sono stati gli studenti della sede di Siracusa dei corsi post-diploma in Hospitality Management e in Marketing dei Beni e delle Attività Culturali. Per i futuri tecnici superiori formati dall’ITS Archimede, l’incontro ha rappresentato un’occasione concreta per analizzare modelli manageriali e progettuali di successo, acquisendo competenze pratiche da replicare e adattare alle immense potenzialità del territorio siciliano.

L’iniziativa di oggi si inserisce a pieno titolo nella missione dell’ITS Academy Fondazione Archimede: formare figure professionali altamente qualificate, capaci di rispondere alle reali esigenze del mercato del lavoro turistico-culturale e di guidare l’innovazione e la competitività del sistema Sicilia.