Turismo in calo a Siracusa: il M5S lancia un’indagine tra i visitatori con un questionario multilingue

Nonostante gli anni post-Covid abbiano fatto registrare un’apparente crescita nel settore turistico, Siracusa fatica a recuperare i livelli pre-pandemia e perde terreno rispetto ad altre mete siciliane. A lanciare l’allarme è il Movimento 5 Stelle, che attraverso il gruppo territoriale siracusano denuncia una fase di preoccupante stagnazione e propone un’iniziativa concreta per invertire la rotta.

“Già a marzo – spiega Giuseppe Mirabella, referente territoriale M5S – avevamo evidenziato come nel 2023 non fossero ancora stati raggiunti i flussi del periodo pre-Covid. Inoltre, mentre la Sicilia cresceva nel suo complesso, Siracusa perdeva progressivamente quote di mercato.”





Per affrontare la situazione con strumenti di analisi e pianificazione, i pentastellati hanno avviato un’indagine basata su un questionario multilingue, da somministrare ai turisti presenti in città durante il mese di agosto. L’obiettivo è raccogliere opinioni, impressioni e suggerimenti direttamente dai visitatori, così da conoscere i punti di forza e le criticità percepite del sistema turistico locale: accoglienza, servizi pubblici, qualità dell’offerta, mobilità e molto altro.

Il questionario – disponibile in più lingue – è accessibile tramite QR code e compilabile in pochi minuti da qualsiasi smartphone. Grazie alla collaborazione dell’Associazione Noi Albergatori, è già stato distribuito presso diverse strutture ricettive del territorio, con il coinvolgimento attivo di hotel, B&B e ristoranti.

“Questa indagine – aggiunge Mirabella – sarà un primo passo per costruire una strategia seria, basata su dati reali, che rilanci il turismo in modo sostenibile e coerente con l’identità di Siracusa. Chiunque voglia partecipare può contattarci tramite la nostra pagina Facebook.”

Per aderire all’iniziativa o ricevere il QR code del questionario: facebook.com/siracusa5stelle