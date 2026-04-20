Turismo Siracusa, confermata la crescita. CNA riunisce i sindaci della provincia e lancia la proposta di governance territoriale

Si è tenuto oggi, lunedì 20 aprile 2026 presso l’Urban Center di Siracusa (Via Bixio, 1), il convegno “Rapporto Turismo Siracusa — I Numeri del 2025” promosso da CNA Artigiani Imprenditori d’Italia. Al tavolo si sono seduti i Sindaci della provincia riuniti attorno a un’analisi quantitativa condivisa del sistema ricettivo provinciale.

Il Rapporto — elaborato dal Centro Studi CNA Siracusa su dati ufficiali ISTAT/OTR e su un’indagine diretta condotta su 193 operatori — fotografa un territorio che cresce a ritmi quasi doppi rispetto alla media regionale siciliana, ma che convive con tre criticità strutturali capaci di limitarne il potenziale se non affrontate con strumenti stabili di governance.

I numeri del 2025: record su record

La provincia di Siracusa ha chiuso il 2025 con risultati storici: 676.759 arrivi (+9,3% rispetto al 2024) e oltre 2,1 milioni di presenze (+11,2%), con un impatto economico stimato superiore al 4% del PIL provinciale e oltre 15.000 occupati tra diretti e indotti. Il dato sulla componente internazionale è particolarmente significativo: i turisti stranieri rappresentano oggi il 57,1% del totale — con gli Stati Uniti primo mercato di provenienza, seguiti da Francia, Germania, Regno Unito e Spagna — segnalando una transizione strutturale da destinazione prevalentemente domestica a destinazione di rilevanza mediterranea.

La sovraperformance rispetto alla Sicilia è netta: +4,9 punti percentuali sugli arrivi e +10,0 p.p. sulle presenze. Il tema oggi non è più “se” Siracusa cresce, ma “come” indirizzare questa crescita verso uno sviluppo sostenibile e di qualità.

Le tre criticità strutturali che il Rapporto mette in luce

1. Concentrazione territoriale estrema

Il 94,2% degli arrivi provinciali si concentra in soli 5 comuni su 21: Siracusa città da sola assorbe il 71,5% dei flussi. I restanti 16 comuni — che includono borghi storici, siti UNESCO, riserve naturali e paesaggi enogastronomici di straordinario valore — ricevono appena il 5,8% dei visitatori. Ne derivano pressioni infrastrutturali nei poli costieri e un enorme potenziale inespresso nell’entroterra ibleo.

2. Stagionalità estrema

Il 70,4% delle presenze annue si concentra in cinque mesi (maggio-settembre), con il solo trimestre estivo che assorbe oltre il 58% del totale. Questa struttura “3-4 mesi pieni, 8 mesi vuoti” pesa sull’occupazione (55% dei contratti è a termine, con durata media di 6,2 mesi), comprime i margini degli operatori e deprime l’economia locale per gran parte dell’anno. Verona e Matera, con quote Q3 rispettivamente del 31,5% e 36,8%, dimostrano che la destagionalizzazione è possibile.

3. Frammentazione della governance

I 21 comuni della provincia operano senza una strategia turistica condivisa, senza un piano integrato e senza un interlocutore unico per gli operatori. La conseguenza è duplicazione degli investimenti di marketing, messaggi non coordinati, mobilità non integrata. Solo il 6,1% degli operatori dichiara collaborazioni ampie con più di 10 partner del territorio.

La proposta CNA: governance pubblico-privata e quattro linee

strategiche

CNA Siracusa ha presentato ai Sindaci una proposta articolata di coordinamento strutturato a scala provinciale, che coinvolga i 21 comuni, le associazioni di categoria e gli operatori turistici in forma di DMO (Destination Management Organization) o, in attesa della sua istituzione formale, di Tavolo permanente, Consorzio pubblico-privato o Protocollo di intesa. L’obiettivo è costruire a quattro mani tra imprese, associazioni datoriali e istituzioni una progettualità capace di tradurre la crescita in sviluppo sostenibile e di valore.

Il piano si articola in quattro linee prioritarie per il periodo 2025–2030:

• Destagionalizzazione programmata: ridurre la concentrazione estiva dal 70,4% al 61-65% entro il 2030, attraverso un calendario coordinato di eventi qualificati (ottobre-maggio), sviluppo dell’offerta MICE e campagne di marketing mirate verso turismo senior, scolastico e bleisure.

• Valorizzazione dell’entroterra: portare la quota di presenze nei comuni minori dal 5,9% all’8-10% con itinerari tematici certificati, mobilità sostenibile costa-entroterra e incentivi fiscali per le strutture ricettive rurali.

• Governance equilibrata degli affitti brevi: con 6.513 CIR/CIN attivi e 608.610 presenze nel 2025 (29% del totale provinciale), il comparto è una risorsa essenziale ma richiede regole: limitazioni di densità nelle zone UNESCO più sensibili, controlli sistematici, marchio di qualità territoriale.

Un vantaggio competitivo da non sprecare

L’intensità turistica della provincia è oggi di 1,7 arrivi per abitante: un indicatore contenuto rispetto a Matera (7,4), Verona (12,6) e lontanissimo dai livelli di crisi di Dubrovnik (32,5), dove l’overtourism ha portato all’espulsione del 20% dei residenti e a misure emergenziali di contingentamento. Siracusa ha ampio margine per crescere in qualità.

Lo Scenario “Sviluppo Coordinato” elaborato dal Centro Studi CNA prevede entro il 2030: 680.000 arrivi, 2,24 milioni di presenze, 466 milioni di euro di impatto economico (+39% rispetto al 2024) e 21.400 occupati. Il prerequisito è il coordinamento provinciale: senza di esso, il sistema rimane bloccato nello scenario “status quo” con crescita del 2,6% annuo e persistenza di tutte le criticità strutturali.

Le voci degli operatori

Dall’indagine su 193 operatori condotta a ottobre 2025, il 67% giudica Siracusa più competitiva delle destinazioni concorrenti, valorizzando il patrimonio UNESCO, la varietà dell’offerta e l’autenticità dei prodotti tipici. Allo stesso tempo, il 62% identifica la stagionalità come criticità operativa, il 73% rileva che la concentrazione stagionale è rimasta invariata o è peggiorata e solo il 18% delle strutture è aperto tutto l’anno. La domanda di coordinamento provinciale e di semplificazione burocratica è trasversale a tutti i comparti.

Il biennio 2026–2027: la finestra di opportunità

CNA sottolinea l’urgenza di avviare le quattro linee strategiche nel biennio 2026 -2027, finestra decisionale irripetibile per la convergenza di quattro fattori favorevoli: i risultati record del 2024- 2025 che creano credibilità e momentum, la disponibilità di fondi strutturali con scadenza di programmazione 2027, i trend globali favorevoli al turismo culturale mediterraneo e la piena consapevolezza del sistema degli operatori sulla necessità di un salto qualitativo.

Le decisioni strategiche che verranno prese nei prossimi mesi determineranno la traiettoria del turismo provinciale per i prossimi dieci anni.