Turismo, Siracusa oltre i livelli pre-Covid: 1,8 milioni di presenze nel 2024. Ma CNA avverte: “Crescita a rischio senza una regia provinciale”

La Provincia di Siracusa si conferma la destinazione leader in Sicilia. Nel 2024 il sistema turistico provinciale — tra strutture tradizionali Istat e affitti brevi regolarmente registrati — ha raggiunto 619.020 arrivi e 1.889.753 presenze, superando nettamente i livelli pre-pandemia. L’impatto economico stimato è di 318,7 milioni di euro, pari al 3,9% del PIL provinciale, con oltre 15.100 occupati coinvolti direttamente e indirettamente.

I dati emergono dallo Studio Sintesi del Centro Studi CNA Siracusa, presentato oggi all’interno del focus “Destinazione Siracusa”. Numeri che confermano un trend positivo anche nei primi nove mesi del 2025: +4,24% negli arrivi e +6,25% nelle presenze, molto più della media regionale.

Una trasformazione in atto: la provincia diventa sempre più internazionale, con gli stranieri che rappresentano il 56% dei flussi nel periodo gennaio–settembre 2025.

Ma insieme ai record arrivano le preoccupazioni.

Lo studio CNA individua tre nodi strutturali che potrebbero rallentare la crescita, se non affrontati in tempi rapidi. Il primo è quello della. Concentrazione territoriale estrema, visto che il il 94,2% degli arrivi si concentra in solo 5 comuni su 21 e Siracusa città da sola assorbe il 71,5% dei flussi. In sintesi l’asse costiero Siracusa–Noto–Marzamemi rischia l’overtourism, mentre l’entroterra ibleo — Palazzolo Acreide, Pantalica e i borghi montani — raccoglie appena il 5,8% degli arrivi.

Altra criticità quella della marcata stagionalità dei flussi: il 70,4% delle presenze si concentra in cinque mesi (maggio–settembre), questo vuol dire che la struttura “3-4 mesi pieni, 8 mesi vuoti” limita la qualità del lavoro: 55% di contratti a termine, per la durata media 6,2 mesi.

Ultima criticità rilevata quella di una “governance frammentata”, con i comuni che operano isolatamente, senza una regia unica, con marketing dispersivo e scarso coordinamento strategico.

L’obiettivo di Cna è quello di raggiungere 880.000 arrivi entro il 2030 (+42% rispetto al 2024), con crescita sostenibile e qualità. E per farlo sono state avanzate alcune proposte. La prima riguarda la destagionalizzazione programmata, provando a ridurre i grandi afflussi estivi dal 70% al 61-65%. Per farlo è necessario organizzare eventi tra ottobre e maggio, MICE, marketing su senior travellers e bleisure.

Altro punto, quello della valorizzazione dell’entroterra ibleo, con l’obiettivo di portare le presenze interne dal 5,9% all’8-10%, attraverso itinerari certificati, mobilità sostenibile, incentivi fiscali per strutture rurali e alberghi diffusi.

Terza proposta di Cna, quella di una governance equilibrata degli affitti brevi e l’ultima riguarda la formazione continua degli operatori attraverso una Tourism Academy provinciale che garantisca la conoscenza di lingue, competenze digitali e sostenibilità. Lo studio, inoltre, evidenzia come il biennio 2025-2026 sia la finestra decisiva per avviare la transizione.

La presidente di CNA Siracusa, Rosanna Mangano, sottolinea la necessità di una visione comune: “Dai numeri del nostro studio emerge l’importanza di capire dove vogliamo andare e quale futuro costruire per il turismo dell’intera provincia. Il turismo è una vera e propria industria perché produce moltissimo lavoro. Serve una strategia condivisa tra istituzioni, imprese e categorie: Siracusa ha tutte le potenzialità per diventare la destinazione più importante del Mediterraneo“.

Mangano insiste sul concetto di “sistema”: “Il turismo non è solo hotel e ristorazione. Coinvolge artigiani, impiantisti, servizi: è un settore trainante. Dobbiamo pensarlo come un sistema produttivo complesso“.

Il responsabile del Centro Studi CNA, Elio Piscitello, illustra i risultati: “Abbiamo restituito una fotografia nitida, basata su dati e percezioni degli operatori. La criticità principale è l’assenza di un coordinamento provinciale, ma ci sono grandi segnali positivi: il territorio è competitivo e può crescere ancora molto“.

Sulla destagionalizzazione e sul leggero aumento dei flussi anche nei mesi invernali, Piscitello sottolinea come qualcosa si stia muovendo “ma è ancora poco. Il 70% dei turisti arriva in cinque mesi. Per cambiare serve una programmazione seria e condivisa“.

Sull’importanza della rete tra i comuni, il responsabile del centro studi di Cna ha sottolineato come non si debbano aumentare solo gli arrivi, ma sia anche necessario “trattenere i turisti. L’intera provincia offre bellezze uniche: monti, archeologia, riserve naturali. Serve un marketing territoriale forte e unitario“.

Il presidente CNA Turismo Siracusa, Fabio Salonia ha rimarcato come il territorio siracusano offra molto più della sola costa. “L’entroterra ha bellezze eccezionali ma poco fruite per mancanza di collegamenti. Questo produce overtourism in alcune zone e sottoutilizzo in altre“

E sul valore del convegno: “Oggi poniamo il primo mattone per una governance autorevole che coinvolga tutti gli stakeholder. Lo studio CNA è patrimonio di tutti e vuole essere la base di un percorso condiviso“.

Parlando dei flussi turistici a Siracusa, il sindaco Francesco Italia ha voluto evidenziare “dati entusiasmanti che smentiscono i soliti disfattisti. Il turismo è il settore che più è cresciuto negli ultimi anni, per posti di lavoro e indotto economico“. E rilancia: “Una gestione coordinata a livello provinciale è opportuna e necessaria. La sinergia tra pubblico e privato ha funzionato e deve diventare la regola per il futuro“.