Turista australiana in vacanza a Siracusa perde l’Iphone, ritrovato grazie a una chat Whatsapp

Un semplice tuffo in mare che poteva trasformarsi in una brutta avventura. Protagonista una giovane turista australiana in vacanza a Siracusa che aveva scelto l’Arenella per una domenica a mare. Durante la giornata, infatti, la ragazza ha perso in acqua il suo iPhone 13 Pro Max, un compagno di viaggio indispensabile che custodiva contatti, ricordi e documenti importanti per il rientro in patria.

Protagonisti del ritrovamento sono stati i coniugi Fabio e Marinella, membri del gruppo WhatsApp “La voce dell’Arenella – Vigilanza Arenella”, che raccoglie oltre 170 iscritti. I due si trovavano in acqua quando hanno notato un cellulare galleggiare. Lo hanno subito recuperato e, dopo averlo lasciato asciugare, hanno deciso di attivare la rete solidale della chat. È iniziato così un fitto scambio di messaggi tra i partecipanti per capire a chi potesse appartenere quel telefono apparentemente abbandonato.

Le prime verifiche hanno riservato una sorpresa: all’interno dello sportellino non c’era alcuna SIM. Questo ha fatto temere che si trattasse di un dispositivo di cui qualcuno si fosse voluto disfare. Ma nel gruppo nessuno ha voluto arrendersi e si è continuato a cercare una spiegazione, ipotizzando anche la presenza di una SIM virtuale.

Determinante è stato l’intervento di Valentina, titolare del locale “Samoa” e anch’essa parte attiva della chat, che ha contribuito a risalire alla proprietaria. In quello stesso momento, infatti, la turista australiana non smetteva di nuotare e di cercare con insistenza il suo cellulare proprio nel tratto di mare davanti al locale.

Una volta identificata la ragazza, Fabio e Marinella non hanno avuto esitazioni: prima hanno verificato con attenzione che il telefono fosse davvero il suo, poi le hanno restituito il dispositivo tra la gioia e la gratitudine della turista.

Il lieto fine ha confermato ancora una volta quanto la chat “Vigilanza Arenella” non sia solo un gruppo virtuale, ma un vero strumento di vicinanza, cooperazione e spirito civico. Grazie all’impegno dei suoi membri, una giovane potrà tornare in Australia con una storia positiva da raccontare: quella di un cellulare perso in mare e ritrovato grazie all’onestà e all’unione della comunità dell’Arenella.