Turista in difficoltà tra le onde, salvato dalla Guardia Costiera al largo di Siracusa

Nel corso della mattinata di ieri, durante una ordinaria attività di monitoraggio degli specchi acquei portuali, finalizzato a prevenire e reprimere condotte potenzialmente pericolose, il battello della Guardia Costiera GC B 149, nelle acque del litorale a nord di Siracusa, fuori dalle ostruzioni del Porto Piccolo, ha notato un bagnante in evidente difficoltà, affiancandolo e traendolo in salvo a bordo dell’unità.

Il malcapitato, un turista straniero di circa 70 anni, cosciente ma visibilmente affaticato, veniva sbarcato in sicurezza presso il Porto Grande di Siracusa e affidato alle cure del 118.

Da una prima ricostruzione, il turista si era tuffato da un natante da diporto a noleggio, allontanandosi senza riuscire a rientrare verso l’imbarcazione, i cui occupanti non si erano accorti del pericolo incombente.

La Guardia Costiera raccomanda, prima di uscire in mare, di valutare le condizioni meteo marine in atto e di consultare il nuovo sito istituzionale all’indirizzo web www.guardiacostiera.gov.it per verificare la presenza di zone di pericolo e/o interdette alla navigazione.

In caso di necessità si invita a comporre il Numero Unico delle Emergenze 112, ovvero il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare.