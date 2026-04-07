Turno infrasettimanale per l’Albatro: siracusani attesi dalla capolista Cassano

Vola in Lombardia, domani, la Teamnetwork Albatro impegnata in casa della capolista Cassano nell’infrasettimanale della Serie A Gold. Poco tempo per riposare dopo il match vinto sabato scorso contro Trieste e un nuovo impegno si affaccia per gli uomini di Mateo Garralda.

Cassano guida saldamente la classifica. La squadra di Matteo Bellotti vinse all’andata espugnando il Pala “Pino Corso” grazie anche alla bella prova di Giacomo Savini. Tra i siracusani ancora assenze importanti. Angiolini e Coutinho restano ai box per il completo recupero.

“La vittoria di sabato contro Trieste ha mostrato il nostro carattere di squadra. – commenta João Henrique Cirilo – Sono stati punti importanti proprio alla vigilia del match contro Cassano. Ora andiamo a casa della capolista e conosciamo la loro forza. Stanno disputando un campionato ad altissimo livello e sarà sicuramente un impegno difficile. Daremo il massimo, così come ci chiede il nostro allenatore; tutti pronti ad adattarsi per non far pesare le assenze”.

A Cassano fischio di inizio alle 20.45. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv. Partita affidata alla coppia arbitrale formata da Giovanni Fato e Luigi Guarini.