Tutela dei minori, i Consiglieri di Minoranza: “Siracusa nomini subito il Garante per l’infanzia e l’adolescenza”

“Quanto sta emergendo in queste ore attorno al caso della bambina di Siracusa al centro di un delicatissimo procedimento di allontanamento e ricollocamento impone una riflessione immediata, seria e soprattutto concreta da parte delle istituzioni cittadine. Al di là delle valutazioni che competono all’autorità giudiziaria e ai servizi coinvolti, ciò che oggi appare evidente è l’assenza, nella nostra città, di una figura fondamentale di tutela e garanzia come il Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Per questa ragione chiediamo al sindaco di Siracusa di procedere senza ulteriori rinvii alla nomina del Garante, colmando un vuoto che non è più tollerabile, soprattutto in presenza di vicende tanto delicate, dolorose e complesse, che coinvolgono direttamente il benessere psicologico, affettivo e relazionale dei minori. In casi come questi, la città non può limitarsi a osservare. Deve avere strumenti di garanzia, figure terze, presìdi istituzionali capaci di ascoltare, vigilare, segnalare e richiamare tutti al superiore interesse del minore. La presenza del Garante non sostituisce né i tribunali né i servizi sociali, ma rappresenta un punto di riferimento essenziale per assicurare attenzione costante ai diritti dell’infanzia, proprio quando i procedimenti diventano più complessi e i minori rischiano di trovarsi schiacciati dentro dinamiche troppo grandi per loro. Siracusa non può continuare a rimanere priva di questa figura. Non è più una questione rinviabile, né un tema formale. È una necessità istituzionale, civile e morale. Per questo rivolgiamo un appello chiaro al sindaco e all’amministrazione: si proceda subito alla nomina del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dando finalmente alla città uno strumento concreto di tutela, ascolto e presidio”.

Così in una nota consiglieri di minoranza: Damiano De Simone, Cosimo Burti, Luigi Gennuso, Alessandra Barbone, Leandro Marino, Toti La Runa (FI), Sara Zappulla, Angelo Greco, Massimo Milazzo (PD), Paolo Romano (FdI), Ivan Scimonelli, Francesco Vaccaro, Daniela Rabbito (Lista Insieme)